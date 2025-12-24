Биатлонист Смольский признан лучшим спортсменом Белоруссии 2025 года

Биатлонист Антон Смольский получил награду лучшему спортсмену 2025 года на церемонии вручения премии Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

Другими номинантами были батутист Иван Литвинович и гребец Евгений Золотой. Спортсменкой года Белоруссии признана гимнастка Алина Горносько, которая опередила теннисистку Арину Соболенко и синхронистку Василину Хондошко.

Смольский в сезоне-2024/25 стал победителем Кубка Содружества, а в этом сезоне продолжает возглавлять общий зачет соревнований. На Кубке России-2025/26 белорус завоевал золото в спринте на первом этапе в Ханты-Мансийске.

29-летний биатлонист также является серебряным призером Олимпиады в Пекине.