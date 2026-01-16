Шевченко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Демино» в Ярославской области.
Шевченко преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды. Она не допустила ни одного промаха на двух рубежах.
Второе место заняла Анастасия Халили, отстав на 22,1 секунды и также завершив гонку без промахов. Третьей финишировала Кристина Резцова (+47,4) при двух промахах.
Биатлон
Кубок России
3-й этап, Демино
Женщины
Спринт, 7,5 км
Топ-5
1. Наталия Шевченко — 19 минут 37,3 секунды (0 промахов)
2. Анастасия Халили +22,1 (0)
3. Кристина Резцова +47,4 (2)
4. Виктория Сливко +53,8 (1)
5. Тамара Дербушева +1.00,4 (0)
