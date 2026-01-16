16 января, 14:51

Шевченко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России

Руслан Минаев
Наталия Шевченко.
Фото СБР

Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Демино» в Ярославской области.

Шевченко преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды. Она не допустила ни одного промаха на двух рубежах.

Второе место заняла Анастасия Халили, отстав на 22,1 секунды и также завершив гонку без промахов. Третьей финишировала Кристина Резцова (+47,4) при двух промахах.

Биатлон

Кубок России

3-й этап, Демино

Женщины

Спринт, 7,5 км

Топ-5

1. Наталия Шевченко — 19 минут 37,3 секунды (0 промахов)

2. Анастасия Халили +22,1 (0)

3. Кристина Резцова +47,4 (2)

4. Виктория Сливко +53,8 (1)

5. Тамара Дербушева +1.00,4 (0)

Читайте также
Основателя горнопромышленной компании Антона Кима задержали в Шереметьево
Голы в ворота Сафонова во Франции не считаются, россиянин обошел Шевалье по «сухарям». Что случилось в матче «Анже» - «ПСЖ»
Иран передал США новое предложение об открытии Ормузского пролива. Что пишут СМИ
Кениец Саве выбежал из двух часов и выиграл Лондонский марафон
В Москве началась церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым
«Спартак» победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ
«Металлург» не проснулся
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России

Кубок России, этап в Демино: онлайн-трансляция гонки преследования (мужчины)

