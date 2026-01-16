Шевченко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России

Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Демино» в Ярославской области.

Шевченко преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды. Она не допустила ни одного промаха на двух рубежах.

Второе место заняла Анастасия Халили, отстав на 22,1 секунды и также завершив гонку без промахов. Третьей финишировала Кристина Резцова (+47,4) при двух промахах.

Биатлон

Кубок России

3-й этап, Демино

Женщины

Спринт, 7,5 км

Топ-5

1. Наталия Шевченко — 19 минут 37,3 секунды (0 промахов)

2. Анастасия Халили +22,1 (0)

3. Кристина Резцова +47,4 (2)

4. Виктория Сливко +53,8 (1)

5. Тамара Дербушева +1.00,4 (0)