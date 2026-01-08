Биатлон
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Кубок России
Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

8 января, 14:12

Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке, Шевченко отстала на 0,4 секунды

Руслан Минаев
Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов, СБР

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла золото чемпионата России в индивидуальной гонке. Соревнования проходят в Ижевске.

Сливко преодолела дистанцию 15 км за 45 минут 33,8 секунды. Спортсменка не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отстав от лидера на 0,4 секунды и не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Тамара Дербушева (+58,8 и без промахов).

Биатлон

Чемпионат России, Ижевск

Индивидуальная гонка, 15 км

Женщины

Топ-8

1. Виктория Сливко — 45 минут 33,8 секунды (0 промахов)

2. Наталия Шевченко — +0,4 секунды (0 промахов)

3. Тамара Дербушева — +58,8 (0)

4. Анастасия Томшина — +1.26,3 (1)

5. Юлия Коваленко — +1.52,6 (1)

6. Кристина Резцова — +2.10,8 (3)

7. Виктория Метеля — +2.25,8 (2)

8. Маргарита Болдырева — +2.26,0 (1)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктория Сливко
Тамара Дербушева
Биатлон
Наталия Шевченко
Читайте также
Оффор забил первый мяч нового чемпионата, армейцев спасли Попович и Глебов, ВАР отнял еще три гола. Что случилось в матче ЦСКА – «Балтика»
Загитова получила диплом о высшем образовании. Олимпийская чемпионка закончила РАНХиГС
Возвращение в биатлоне точно затянется: новый исполком IBU сформируют страны западного блока
Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
Вблизи Киева по подозрению в халатности задержали организатора военной выставки
Восемь человек погибли в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области
Популярное видео
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Латыпов стал чемпионом России в индивидуальной гонке

Глава СБР Майгуров заявил, что российские биатлонисты не имеют проблем с экипировкой
Новости
RSS RSS
Все новости