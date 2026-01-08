Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке, Шевченко отстала на 0,4 секунды

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла золото чемпионата России в индивидуальной гонке. Соревнования проходят в Ижевске.

Сливко преодолела дистанцию 15 км за 45 минут 33,8 секунды. Спортсменка не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отстав от лидера на 0,4 секунды и не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Тамара Дербушева (+58,8 и без промахов).

Биатлон

Чемпионат России, Ижевск

Индивидуальная гонка, 15 км

Женщины

Топ-8

1. Виктория Сливко — 45 минут 33,8 секунды (0 промахов)

2. Наталия Шевченко — +0,4 секунды (0 промахов)

3. Тамара Дербушева — +58,8 (0)

4. Анастасия Томшина — +1.26,3 (1)

5. Юлия Коваленко — +1.52,6 (1)

6. Кристина Резцова — +2.10,8 (3)

7. Виктория Метеля — +2.25,8 (2)

8. Маргарита Болдырева — +2.26,0 (1)