Шевнина стала чемпионкой России в индивидуальной гонке
Биатлонистка Полина Шевнина стала победительницей чемпионата России в индивидуальной гонке на 15 км. Турнир проходит в Ижевске (Удмуртия).
Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минуты 46,4 секунды, допустил один промах.
Второе место заняла Наталия Шевченко, отстав на 6,4 секунды и не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Виктория Сливко (+32,4 и два промаха).
Чемпионат России по биатлону
Ижевск
Женщины. Индивидуальная гонка
1. Полина Шевнина — 46 минут 46,4 секунды (1 промах)
2. Наталия Шевченко +6,4 (0 промахов)
3. Виктория Сливко +32,4 (2 промаха)
Новости