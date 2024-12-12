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Шевнина стала чемпионкой России в индивидуальной гонке

Руслан Минаев
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Биатлонистка Полина Шевнина стала победительницей чемпионата России в индивидуальной гонке на 15 км. Турнир проходит в Ижевске (Удмуртия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минуты 46,4 секунды, допустил один промах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отстав на 6,4 секунды и не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Виктория Сливко (+32,4 и два промаха).

Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Полина Шевнина — 46 минут 46,4 секунды (1 промах)

2. Наталия Шевченко +6,4 (0 промахов)

3. Виктория Сливко +32,4 (2 промаха)

Биатлон
Виктория Сливко
Наталия Шевченко
Полина Шевнина
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