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20 декабря 2025, 09:35

Белорус Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества

Руслан Минаев
Антон Смольский.
Фото СБР

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Чайковском.

Смольский прошел дистанцию за 33 минуты 50,0 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Даниил Серохвостов +26,9 секунды при 3 промахах. Третьим стал Эдуард Латыпов +54,4 секунды при 4 промахах.

20 декабря также пройдет гонка преследования у женщин. Начало — в 11.00 по московскому времени.

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Антон Смольский
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
Биатлон
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