Белорус Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Чайковском.

Смольский прошел дистанцию за 33 минуты 50,0 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Даниил Серохвостов +26,9 секунды при 3 промахах. Третьим стал Эдуард Латыпов +54,4 секунды при 4 промахах.

20 декабря также пройдет гонка преследования у женщин. Начало — в 11.00 по московскому времени.