Белорус Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Его результат составил 33 минуты 22,5 секунды, он допустил два промаха.

Второе место занял россиянин Никита Поршнев (+55,5, два промаха), третьим стал россиянин Олег Домичек (+1.05,2, 0 промахов).

Биатлон, роллеры

Кубок Содружества

Сезон-2025/26

Гонка преследования, 12,5 км

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33.22,5 (2)

2. Никита Поршнев +55,5 (2)

3. Олег Домичек +1.05,2 (0)

4. Кирилл Бажин +1.25,2 (3)

5. Карим Халили +1.32,4 (3)

6. Александр Корнев +1.38,3 (0)

7. Эдуард Латыпов +1.58,0 (2)

8. Кирилл Стрельцов +2.33,3 (2)