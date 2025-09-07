Белорус Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Его результат составил 33 минуты 22,5 секунды, он допустил два промаха.
Второе место занял россиянин Никита Поршнев (+55,5, два промаха), третьим стал россиянин Олег Домичек (+1.05,2, 0 промахов).
Биатлон, роллеры
Кубок Содружества
Сезон-2025/26
Гонка преследования, 12,5 км
Мужчины
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33.22,5 (2)
2. Никита Поршнев +55,5 (2)
3. Олег Домичек +1.05,2 (0)
4. Кирилл Бажин +1.25,2 (3)
5. Карим Халили +1.32,4 (3)
6. Александр Корнев +1.38,3 (0)
7. Эдуард Латыпов +1.58,0 (2)
8. Кирилл Стрельцов +2.33,3 (2)
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