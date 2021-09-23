Чемпионат России по летнему биатлону: где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 сентября, в рамках чемпионата России по летнему биатлону состоится индивидуальная гонка на 20 км у мужчин. Начало — в 11.25 по московскому времени.

В старте примут участие 65 биатлонистов, в том числе такие известные спортсмены, как Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Следить за трансляцией гонки в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» в 11.25 (мск).