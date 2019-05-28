"Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец". Реакция Губерниева на заявление Коукаловой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на заявление чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой о завершении карьеры.
- Да, друзья!!! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой!!!! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов!!!! Перед тем, как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!!!! Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом!!!!!
Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки!!!!! Я просто валяюсь от смеха!!!! Мои биатлонные тапочки ржут в голос!!!! И внезапно я почувствовал радость!!!! Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец!!!! Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки!!!!! Как грица: Тьфу на вас еще раз!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.
Да , друзья !!! Были времена , когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой !!!! Потом она начала сходить с ума , странно себя вести , придумывать разные истории и врагов !!!! Перед тем , как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде , она тренировалась как ломовая лошадь !!!! Потом долгое время не выступала , затем решила вернуться , а сегодня и вовсе закончила со спортом !!!!! Внезапно девушка почувствовала радость от того , что ей не нужно выигрывать гонки !!!!! Я просто валяюсь от смеха !!!! Мои биатлонные тапочки ржут в голос !!!! И внезапно я почувствовал радость !!!! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец !!!! Хотя нет , враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки !!!!! Как грица : Тьфу на вас ещё раз !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #габриэлакоукалова #всевранье #жухала #врушка #несмешитемоитапочки #тьфунавасещераз
Напомним, 29-летняя Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2014, а также двукратной чемпионкой мира (2015, 2017).