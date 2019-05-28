"Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец". Реакция Губерниева на заявление Коукаловой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на заявление чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой о завершении карьеры.

- Да, друзья!!! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой!!!! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов!!!! Перед тем, как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!!!! Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом!!!!!

Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки!!!!! Я просто валяюсь от смеха!!!! Мои биатлонные тапочки ржут в голос!!!! И внезапно я почувствовал радость!!!! Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец!!!! Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки!!!!! Как грица: Тьфу на вас еще раз!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

Напомним, 29-летняя Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2014, а также двукратной чемпионкой мира (2015, 2017).

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