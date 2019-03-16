21:36 | Биатлон

Бенедикт Долль: "Не ожидал трех промахов от Фуркада"

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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль признался, что не ожидал трех промахов от пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада на последнем рубеже мужской эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 30-летний француз пробежал два штрафных круга.

- Я хотел оказать давление на Фуркада во время последней стрельбы и быстро закрыть все мишени, - приводит слова Долля официальный сайт IBU. - Думаю, поэтому он немного нервничал. Я видел, что он трижды промахнулся. Это был сумасшедший момент, ведь я не ожидал, что он допустил три ошибки в первых пяти выстрелах.

Сборная Германии заняла второе место в эстафете, французы стали шестыми.

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