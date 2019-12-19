Бенедикт Долль: «Изначально события не складывались так, чтобы я сегодня победил»

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси, в котором он завоевал золотую медаль.

— Изначально события никак не складывались так, чтобы я сегодня победил, — сказал Долль в эфире «Матч ТВ». — Перед гонкой я чувствовал некоторую слабость, не был готов на сто процентов, по крайней мере по ощущениям. Но, когда ушел в гонку, понял, что надо выкладываться полностью. Лыжи сегодня ехали хорошо, ноль на рубеже — первый раз в сезоне. Все сложилось в итоговую победу.