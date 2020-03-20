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Белозеров продолжит тренировать сборную России

05:53
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. Фото СБР
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. Фото СБР

Сергей Белозеров продолжит работу на посту старшего тренера мужской сборной России. Его помощники Максим Максимов и Артем Истомин продолжат отвечать за стрелковую и функциональную подготовку соответственно также сохранят свои должности.

— В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий, — пояснил «Известиям» источник в СБР. — Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/988893/timur-ganeev/ne-otstrelialsia-sergei-belozerov-prodolzhit-trenirovat-biatlonnuiu-sbornuiu

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