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Белозеров посетовал на техническое отставание российских сервисменов

04:18
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Старший тренер сборной России Сергей Белозеров подвел итоги выступления биатлонистов на старте сезона.

— Мы рассматриваем каждый старт через призму задачи на сезон — успешного выступления на чемпионате мира и чемпионате Европы, — цитирует Белозерова News.ru. — Мы понимали, что только один лидер Александр Логинов способен стабильно конкурировать с мировыми лидерами, но сейчас появился и Матвей Елисеев. Мы стараемся подыскать ещё двух-трех спортсменов для боеспособной эстафетной четверки.

Также Белозеров отметил, что впервые преимущество с сервисом у норвежцев, французов и немцев. Проблема, его словам, в техническом оснащении и количестве задействованных человек.

Дополнительная информация

https://news.ru/others/trener-belozyorov-posetoval-na-tehnicheskoe-otstavanie-rossijskih-servismenov-ot-sopernikov/

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