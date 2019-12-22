Белозеров посетовал на техническое отставание российских сервисменов

Старший тренер сборной России Сергей Белозеров подвел итоги выступления биатлонистов на старте сезона.

— Мы рассматриваем каждый старт через призму задачи на сезон — успешного выступления на чемпионате мира и чемпионате Европы, — цитирует Белозерова News.ru. — Мы понимали, что только один лидер Александр Логинов способен стабильно конкурировать с мировыми лидерами, но сейчас появился и Матвей Елисеев. Мы стараемся подыскать ещё двух-трех спортсменов для боеспособной эстафетной четверки.

Также Белозеров отметил, что впервые преимущество с сервисом у норвежцев, французов и немцев. Проблема, его словам, в техническом оснащении и количестве задействованных человек.