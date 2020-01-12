Белозеров назвал состав мужской сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров сообщил, что состав мужской команды на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге, который пройдет с 15 по 19 января, не изменится по сравнению с Оберхофом.

Состав будет выглядеть следующим образом: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

— Халили едет в Рупольдинг, состав сохраняется, — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ». — В эстафете хотим попробовать такой состав, каким планируем выступить на чемпионате мира, но решение будем принимать по итогам спринта.

Халили дебютировал за мужскую сборную России в Оберхофе.