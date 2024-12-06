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Сегодня, 12:50

Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России

Алина Савинова
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Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский, СБР

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал лучшим в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

27-летний спортсмен финишировал с результатом 23 минуты 37,8 секунды. На второй ступени пьедестала расположился россиянин Эдуард Латыпов, который уступил Смольскому 0,3 секунды. Оба биатлониста чисто прошли два огневых рубежа.

Третье место занял еще один представитель России — Даниил Серохвостов с двумя промахами (+1,7).

Ранее в женском спринте победу одержала Анастасия Зырянова. Серебряным призером стала Полина Плюснина, бронзовым — Анастасия Гришина.

В субботу, 7 декабря, пройдут две гонки преследования. Старт пасьюта у женщин запланирован на 09.30 по московскому времени, у мужчин — на 12.00.

Биатлон
Антон Смольский
Даниил Серохвостов
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