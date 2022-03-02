Белорусские биатлонисты примут участие в чемпионате и Кубке России

Биатлонисты Белоруссии примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые состоятся в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года.

Соревнования в Уфе пройдут с 12 по 16 марта и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка России), гонки преследования и большие масс-старты (все в рамках чемпионата России).

Чемпионат России в Тюмени пройдет с 30 марта по 3 апреля, в программу соревнований входят восемь гонок у мужчин и женщин — спринты, масс-старты и четыре эстафеты, включая две смешанные.

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским, — цитирует сайт СБР президента организации Виктора Майгурова. — Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени».

В среду, 2 марта, IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.