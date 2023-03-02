Белорусские биатлонистки Кручинкины сравнили Кубок России и Кубок IBU

Белорусские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали «СЭ», что скучают по международным соревнованиям. Однако сестры отметили высокий уровень организации российских стартов.

— Елена вы же со своим молодым человеком Дмитрием Шамаевым только начали ездить вместе по Кубкам мира. Не тяжело в разлуке?

Елена: — Мы до этого два года подряд разъезжались на шесть месяцев. Затем он перешел в Румынию, а мы на Кубок мира стали невыездные. Он говорит: «Я перешел в другую страну, чтобы с тобой рядом быть, а ты уехала». Получилось так, что опять разъехались на шесть месяцев. Что теперь поделать? Такая спортивная жизнь.

— Скучаете по Кубкам мира?

Елена: — Да, я очень скучаю.

Ирина: — Да, хотелось бы там побегать. Но я, наверное, уже свыклась с такой ситуацией. Конечно, скучаешь. Но что делать? Не нужно думать постоянно об этом. Мы здесь тоже боремся, бежим на этих этапах.

Елена: — В России создали хорошие условия и проводят соревнования на высоком уровне. Это лучше, чем вообще без стартов сидеть. Тем более в эти соревнования много вкладывают. Организация стала намного лучше. Сейчас создается хорошее настроение на стартах. Если раньше на Кубок России приезжаешь, то на них никого нет из болельщиков. Просто в тишину бегаешь. А сейчас очень много зрителей, да и сама атмосфера стала совсем другая. Это здорово. Если так продолжится, то будет классно. Для спортсменов важна атмосфера.

Ирина: — Даже на Кубках IBU нет такой организации. И трассу здесь хорошо готовят. На Кубках IBU бывает, что трасса вообще кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет, — сказали Кручинкины «СЭ».