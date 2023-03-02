Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 07:15

Белорусские биатлонистки Кручинкины сравнили Кубок России и Кубок IBU

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елена Кручинкина.
Фото Global Look Press

Белорусские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали «СЭ», что скучают по международным соревнованиям. Однако сестры отметили высокий уровень организации российских стартов.

— Елена вы же со своим молодым человеком Дмитрием Шамаевым только начали ездить вместе по Кубкам мира. Не тяжело в разлуке?

Елена: — Мы до этого два года подряд разъезжались на шесть месяцев. Затем он перешел в Румынию, а мы на Кубок мира стали невыездные. Он говорит: «Я перешел в другую страну, чтобы с тобой рядом быть, а ты уехала». Получилось так, что опять разъехались на шесть месяцев. Что теперь поделать? Такая спортивная жизнь.

— Скучаете по Кубкам мира?

Елена: — Да, я очень скучаю.

Ирина: — Да, хотелось бы там побегать. Но я, наверное, уже свыклась с такой ситуацией. Конечно, скучаешь. Но что делать? Не нужно думать постоянно об этом. Мы здесь тоже боремся, бежим на этих этапах.

Ирина и&nbsp;Елена Кручинкины. «На Кубке IBU бывает, что трасса кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет». Интервью с сестрами Кручинкиными

Елена: — В России создали хорошие условия и проводят соревнования на высоком уровне. Это лучше, чем вообще без стартов сидеть. Тем более в эти соревнования много вкладывают. Организация стала намного лучше. Сейчас создается хорошее настроение на стартах. Если раньше на Кубок России приезжаешь, то на них никого нет из болельщиков. Просто в тишину бегаешь. А сейчас очень много зрителей, да и сама атмосфера стала совсем другая. Это здорово. Если так продолжится, то будет классно. Для спортсменов важна атмосфера.

Ирина: — Даже на Кубках IBU нет такой организации. И трассу здесь хорошо готовят. На Кубках IBU бывает, что трасса вообще кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет, — сказали Кручинкины «СЭ».

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Елена Кручинкина
Ирина Кручинкина
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Кручинкина: «План на этот сезон — просто выжить»

Сестры Кручинкины: «Отвыкли от российских морозов»
Новости
RSS RSS
Все новости