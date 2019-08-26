Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения россиянки Якушовой

Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения в сборную страны россиянки Ольги Якушовой.

«На летнем чемпионате мира мы обсудили этот вопрос с белорусами, но они вообще не в курсе, никаких разговоров на эту тему не было ни с их стороны, ни с нашей», — рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью ТАСС.

«О намерении Якушовой перейти в нашу сборную мы узнали из прессы, такой вариант мы сейчас не рассматриваем», — сообщили в белорусской федерации.

Ранее Якушова рассказала, что намерена возобновить карьеру и начать выступление за сборную Белоруссии, с которой у нее уже есть договоренность о переходе. О завершении карьеры она объявляла в январе 2018 года.