Белоруссии присудили третье место в смешанной эстафете на ЧЕ. Норвежцев дисквалифицировали

Международный союз биатлонистов удовлетворил протест белорусской стороны. Сборная Белоруссии, таким образом, переместилась на третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах. Сборная Норвегии, которая финишировала третьей, дисквалифицирована.

Белорусы опротестовали действия норвежца Александра Андерсена, который вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы на последнем круге. По данным «Прессбола», на видео этот момент не попал, однако нашелся свидетель из сборной России.

При этом норвежцы также подали встречную апелляцию, поэтому решение не окончательное. Как сообщает страница белорусской федерации биатлона Вконтакте, церемонию награждения из-за этого перенесли на субботу. Официальное решение по апелляции норвежцев ожидается позже.

Белорусская команда изначально финишировала четвертой. Победила сборная Украины. Второй стала сборная России.