Белоруска Смольская выиграла масс-старт в Кубке Содружества
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества. Турнир проходит в Красноярске.
Спортсменка показала время 36 минут 7,8 секунды, допустив три промаха.
Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, отстав от лидера на 6,8 секунды при 1 промахе. Третьей стала россиянка Анна Григорьева с отставанием 18,4 секунды (1 промах).
Кубок Содружества
Красноярск
Роллеры. Масс-старт 12,5 км, женщины
1. Динара Смольская (Белоруссия) — 36.07,8 (3 промаха)
2. Виктория Сливко (Россия) +6,8 (1)
3. Анна Григорьева (Россия) +18,4 (1)
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