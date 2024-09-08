Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:39

Белоруска Смольская выиграла масс-старт в Кубке Содружества

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества. Турнир проходит в Красноярске.

Спортсменка показала время 36 минут 7,8 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, отстав от лидера на 6,8 секунды при 1 промахе. Третьей стала россиянка Анна Григорьева с отставанием 18,4 секунды (1 промах).

Кубок Содружества

Красноярск

Роллеры. Масс-старт 12,5 км, женщины

1. Динара Смольская (Белоруссия) — 36.07,8 (3 промаха)

2. Виктория Сливко (Россия) +6,8 (1)

3. Анна Григорьева (Россия) +18,4 (1)

Биатлон
Виктория Сливко
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Узбекистан из РФ вернули 14 оставшихся без присмотра родителей детей
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости