Белоруска Смольская выиграла масс-старт в Кубке Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества. Турнир проходит в Красноярске.

Спортсменка показала время 36 минут 7,8 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, отстав от лидера на 6,8 секунды при 1 промахе. Третьей стала россиянка Анна Григорьева с отставанием 18,4 секунды (1 промах).

Кубок Содружества

Красноярск

Роллеры. Масс-старт 12,5 км, женщины

1. Динара Смольская (Белоруссия) — 36.07,8 (3 промаха)

2. Виктория Сливко (Россия) +6,8 (1)

3. Анна Григорьева (Россия) +18,4 (1)