На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия) завершился мужской суперспринт.

Победил белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик. Третьим стал украинец Дмитрий Пидручный. Лучший среди россиян Карим Халили на седьмом месте.

12-е место занял Кирилл Стрельцов. Эдуард Латыпов на 13-й позиции. Дмитрий Иванов стал 26-м, Василий Томшин — 29-м.

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Суперспринт. Финал

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 0 шт. кругов + 2 доп. патрона)

2. Адам Вацлавик (Чехия) — отставание 0,4 (0 + 3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) — 0,5 (1 + 2)

4. Эмильен Клод (Франция) — 10,0 (1 + 0)

5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,2 (1 + 2)

6. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 25,6 (2 + 2)

7. Карим Халили (Россия) — 29,7 (1 + 1)

12. Кирилл Стрельцов (Россия) — 43,1 (1 + 3)

13. Эдуард Латыпов (Россия) — 46,7 (2 + 2)

26. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.28,5 (2 + 3)

29. Василий Томшин (Россия) — 2.13,2 (5 + 4)