12:53 | Биатлон

Бегю выиграл масс-старт на Кубке IBU, Бабиков - девятый

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На этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) состоялся мужской масс-старт. Победу одержал французский биатлонист Аристид Бегю.

Второе место занял австриец Харальд Леммерер, третье - немец Маттиас Дорфер. Лучший среди россиян Антон Бабиков занял девятое место.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Масс-старт 12,5 км

1. Аристид Бегю (Франция) - 39.35,8 (0 шт. кругов)

2. Харальд Леммерер (Австрия) - отставание 2,6 (1)

3. Маттиас Дорфер (Германия) - 19,0 (1)

4. Александр Андерсен (Норвегия) - 40,1 (1)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) - 48,4 (5)

6. Давид Цобель (Германия) - 56,1 (2)

9. Антон Бабиков (Россия) - 1.12,4 (4)

17. Сергей Корастылев (Россия) - 1.49,3 (4)

32. Кирилл Стрельцов (Россия) - 3.06,5 (8)

37. Семен Сучилов (Россия) - 3.37,7 (11)

38. Петр Пащенко (Россия) - 3.41,2 (9)

41. Ильназ Мухамедзянов (Россия) - 3.50,6 (4)

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