Бегю выиграл масс-старт на Кубке IBU, Бабиков - девятый

На этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) состоялся мужской масс-старт. Победу одержал французский биатлонист Аристид Бегю.
Второе место занял австриец Харальд Леммерер, третье - немец Маттиас Дорфер. Лучший среди россиян Антон Бабиков занял девятое место.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Масс-старт 12,5 км
1. Аристид Бегю (Франция) - 39.35,8 (0 шт. кругов)
2. Харальд Леммерер (Австрия) - отставание 2,6 (1)
3. Маттиас Дорфер (Германия) - 19,0 (1)
4. Александр Андерсен (Норвегия) - 40,1 (1)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) - 48,4 (5)
6. Давид Цобель (Германия) - 56,1 (2)
9. Антон Бабиков (Россия) - 1.12,4 (4)
17. Сергей Корастылев (Россия) - 1.49,3 (4)
32. Кирилл Стрельцов (Россия) - 3.06,5 (8)
37. Семен Сучилов (Россия) - 3.37,7 (11)
38. Петр Пащенко (Россия) - 3.41,2 (9)
41. Ильназ Мухамедзянов (Россия) - 3.50,6 (4)