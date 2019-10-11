Бе ожидает битвы с Фуркадом в предстоящем сезоне

Норвежец Йоханнес Бе поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По его словаим, француз Мпртен Фуркад захочет проявить себя.

— Что касается подготовки, то все так же хорошо, как и в прошлом году, — цитирует Бе Ski-Nordique. - В сентябре я приболел. но ничего серьезного. Не знаю, смогу ли к зиме выйти на пик, как в прошлом сезоне. Будет тяжело повторить успех.

Думаю, что Фуркад готов к битве, учитывая его настрой и физические показатели летом. После не особо удачного сезона он хочет доказать, что может победить меня. Зрителям это будет интересно, но не для кого-то из нас, ведь мы оба ненавидим проигрывать. Надеюсь, это будет отличная битва.

После не слишком удачного сезона его двигают вперёд новые ощущения. Он, наверное, хочет показать, что может вновь победить меня. Это будет интересно для зрителей, но не для нас, так как мы оба ненавидим проигрывать. Надеюсь, это будет прекрасная дуэль.