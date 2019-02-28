Бе - о потере очков: "Если бы сам не рассказал обо всем, то меня бы не наказали. Но я хочу, чтобы IBU избежала повторения подобных ошибок в будущем"

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе тот факт, что он будет лишен 43 очков, заработанных в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Напомним, что спортсмен занял четвертое место. Норвежец на последней "стойке" выполнил только четыре выстрела вместо пяти.

– Это дело для меня закрыто, – приводит официальный сайт IBU слова Бе. – Я сразу же подошел к судьям на трассе и признался, что нарушил правила по своей вине. Хочу подчеркнуть, что если бы сам не рассказал обо всем, то меня бы не наказали. Но я хочу, чтобы IBU избежала повторения подобных ошибок в будущем.

Непросто терять очки в зачете Кубка мира. Но я надеюсь, что другие спортсмены смогут найти мотивацию и силу, чтобы проявлять честность, как я, для духа честной игры. Они должны нести ответственность за ошибки в будущем, если IBU не сможет полагаться на решения жюри.

Бе не получит очки, которые заработал в гонке преследования в Солт-Лейк-Сити