Бе не получит очки, которые заработал в гонке преследования в Солт-Лейк-Сити

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе договорился с Международным союз биатлонистов (IBU) о том, что ему не будут начислены 43 очка за четвертое место а гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Также лидер общего зачета Кубка мира передаст 7 тысяч евро призовых биатлонистам, которые финишировали за ним.

Сам Бе проинформировал IBU о том, что на "стойке" он сделал четыре выстрела вместо пяти. Позднее IBU подтвердил его слова с помощью телетрансляции. Один патрон был найден в магазине после финиша норвежца, однако из-за проблем с коммуникацией жюри поставили в известность вовремя.

Все о биатлоне - здесь