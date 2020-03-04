Норвежец Сиверт Баккен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Белоруссии. Лучший из россиян Василий Томшин занял седьмое место.

Минск (Белоруссия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 27.56,2 (1 шт. круг)

2. Максим Воробей (Белоруссия) — отставание 5,2 (1)

3. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 34,5 (1)

4. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 43,6 (1)

5. Павел Магазеев (Молдавия) — 44,4 (0)

6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.07,0 (3)

7. Василий Томшин (Россия) — 1.08,1 (2)...

11. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.15,8 (1)...

17. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,5 (2)...

35. Антон Бабиков (Россия) — 2.31,9 (2)