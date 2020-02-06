Бабиков выиграл суперпреследование на 8 этапе Кубка России

Чемпион мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании на 8 этапе Кубка России по биатлону. Вторым стал Александр Поварницын, третье место у Рустама Каюмова.

Кирово-Чепецк

Кубок России

Мужчины

Суперпреследование, 7,5 км

1. Антон Бабиков — 19.58,6 (0).

2. Александр Поварницын — +12,9 (0).

3. Рустам Каюмов — +17,9 (1).

4. Пётр Пащенко — +21,5 (0).

7. Юрий Шопин — +30,6 (3)...

10. Сергей Корастылев — +43,8 (0).

28-летний Бабиков перед началом международного сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В шведском Эстерсунде он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, но тренерский штаб сборной на следующие два старта отдал предпочтение другим спортсменам — Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову, которые выполнили критерии отбора. Бабикову не нашлось места и на Кубке IBU. Две недели назад на соревнованиях в Ижевске он не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы, по этой причине спортсмен продолжает сезон, выступая на внутрироссийских соревнованиях.