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Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России, Гараничев стал вторым

12:15
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Биатлонист Антон Бабиков стал победителем контрольного масс-старта сборной России на сборах в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спортсмен оказался сильнейшим на дистанции 15 км, допустив один промах на стрельбище. Второе место — у победителя контрольного спринта Евгения Гараничева, третьим стал Семен Сучилов.

По итогам спринта и масс-старта будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев не принимают участия в гонках, поскольку им гарантировано место в команде.

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