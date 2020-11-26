Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о самочувствии после положительного теста на коронавирус.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в стартовом этапе Кубка мира без Бабикова и Евгения Гараничева, который жил с первым в одном номере.

«От IBU никаких сообщений, они со мной еще не контактировали. Я предоставил им объяснительную по поводу того, какие у меня были контакты за последние 72 часа, что я соблюдал и где я находился. Все это идет через наших тренеров.

Контакт с тренерами и врачами постоянный, они интересуются, есть ли у меня симптомы, но, я не знаю, мне нечего по этому поводу сказать, нечего лечить. Я просто в ожидании того, какое решение будет принято", — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».