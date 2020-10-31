Бабиков рассказал о целях на новый сезон
16:52
Чемпион мира и Европы Антон Бабиков рассказал о целях на новый сезон.
— Цели на сезон — попадание в основную сборную России на соревновательный период и попадание как можно чаще в топ-15 на Кубке мира. Это будет хорошим шагом вперед, — заявил спортсмен в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.
Бабиков является трехкратным чемпионом Европы, а также чемпионом мира в эстафетной гонке в 2017 году.
Биатлонист летом был включен в основной состав сборной России.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/anton-babikov-ob-ottsovstve-nagruzkakh-kaminskogo-i-tselyakh-na-sezon/
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