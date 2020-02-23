Бабиков не выступит на чемпионате Европы

Чемпион мира-2017 Антон Бабиков точно не выступит на чемпионате Европы, который на следующей неделе стартует в Раубичах. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил главный тренер Анатолий Хованцев.

28-летний Бабиков перед началом международного сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В январе на соревнованиях в Ижевске он не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы.