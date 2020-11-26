Бабиков и Гараничев пропустят часть второго этапа Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгений Гараничев из-за коронавируса отправлены на карантин, сообщает «Матч ТВ». Для Бабикова установлен карантин в семь дней, для Гараничева — в десять дней. Таким образом, они пропустят не только первый этап Кубка мира по биатлону, но и часть второго.

Оба стартовых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Первый состоится 28-29 ноября, второй — 3-6 декабря.