Бабиков и Гараничев пропустят часть второго этапа Кубка мира по биатлону
21:32
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгений Гараничев из-за коронавируса отправлены на карантин, сообщает «Матч ТВ». Для Бабикова установлен карантин в семь дней, для Гараничева — в десять дней. Таким образом, они пропустят не только первый этап Кубка мира по биатлону, но и часть второго.
Оба стартовых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Первый состоится 28-29 ноября, второй — 3-6 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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