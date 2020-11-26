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Бабиков и Гараничев пропустят часть второго этапа Кубка мира по биатлону

21:32
Евгений Гараничев. Фото AFP
Евгений Гараничев. Фото AFP
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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгений Гараничев из-за коронавируса отправлены на карантин, сообщает «Матч ТВ». Для Бабикова установлен карантин в семь дней, для Гараничева — в десять дней. Таким образом, они пропустят не только первый этап Кубка мира по биатлону, но и часть второго.

Оба стартовых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Первый состоится 28-29 ноября, второй — 3-6 декабря.

Дополнительная информация:

https://t.me/Match_TV/44984

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