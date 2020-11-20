Бабиков: «Был очень близок к тому, чтобы вообще закончить бегать»

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков заявил, что у него нет мечты выиграть Олимпиаду.

— Я был очень близок к тому, чтобы вообще закончить бегать, но благодаря близким понял, что они реально испытывают гордость, когда я не сдаюсь и стараюсь чего-то достичь. Это во-первых. А во-вторых, произошла смена тренеров. И это, как мне кажется, побудило весь наш коллектив с удвоенной силой сосредоточиться на спорте, тренироваться, биться и верить во что-то лучшее. Нет никаких скандалов, недопониманий, ненужных дрязг, — цитирует Бабикова RT.

— Вы в своем кругу как-то обсуждали ситуацию с дисквалификацией Евгения Устюгова?

— Мы стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов — это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него измененный ген.

— Теоретически на месте Устюгова может оказаться любой из вашей золотой четверки чемпионата мира — 2017.

— Я думал об этом, да. Может быть, это неправильно, но у меня с некоторых пор нет мечты выиграть Олимпиаду. Точно так же я не бью себя в грудь, вспоминая о чемпионате мира, где был в составе чемпионской эстафеты. Для меня все это — приятные моменты, не более того. В жизни много истинных ценностей. Создать и сохранить крепкую, счастливую семью, например. Разве можно это сравнивать с вещами, которые могут пошатнуться или вообще перестать существовать — независимо от тебя? Что бы ни произошло в моей спортивной карьере, это не будет лишать мою жизнь смысла и возможности быть счастливым. И уж точно ее не сломает.