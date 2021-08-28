Бабчин занял 11-е место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону
19:43
Россиянин Александр Бабчин занял 11-е место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место. Выиграл гонку чех Михал Крчмар.
Чемпионат мира
Нове Место, Чехия
Спринт, мужчины
1. Михал Крчмар (Чехия) — 19:18.5 (0)
2. Матей Балога (Словакия) +10.2 (0)
3. Корнел Пучиану (Румыния) +23.1 (2)...
11. Александр Бабчин (Россия) +51.8 (1)
13. Роман Сурнев (Россия) +1:04.3 (2)
18. Ярослав Костюков (Россия) +1:22.1 (3)
21. Иван Колотов (Россия) +1:32.4 (3)
22. Дмитрий Абашев (Россия) +1:32.5 (2)
25. Александр Бектуганов (Россия) +1:37.5 (1)
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