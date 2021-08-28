Россиянин Александр Бабчин занял 11-е место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место. Выиграл гонку чех Михал Крчмар.

Чемпионат мира

Нове Место, Чехия

Спринт, мужчины

1. Михал Крчмар (Чехия) — 19:18.5 (0)

2. Матей Балога (Словакия) +10.2 (0)

3. Корнел Пучиану (Румыния) +23.1 (2)...

11. Александр Бабчин (Россия) +51.8 (1)

13. Роман Сурнев (Россия) +1:04.3 (2)

18. Ярослав Костюков (Россия) +1:22.1 (3)

21. Иван Колотов (Россия) +1:32.4 (3)

22. Дмитрий Абашев (Россия) +1:32.5 (2)

25. Александр Бектуганов (Россия) +1:37.5 (1)