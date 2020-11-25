Австрия определилась с составом на первые этапы Кубка мира
14:42
Федерация лыжного спорта Австрии опубликовала список спортсменов, которые примут участие в первых этапах Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Дуня Здоуч.
Мужчины: Юлиан Эберхард, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Харальд Леммерер, Патрик Якоб, Давид Коматц.
Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.
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