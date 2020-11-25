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Австрия определилась с составом на первые этапы Кубка мира

14:42
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Федерация лыжного спорта Австрии опубликовала список спортсменов, которые примут участие в первых этапах Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Дуня Здоуч.

Мужчины: Юлиан Эберхард, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Харальд Леммерер, Патрик Якоб, Давид Коматц.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.

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