Австрия определилась с составом на первые этапы Кубка мира

Федерация лыжного спорта Австрии опубликовала список спортсменов, которые примут участие в первых этапах Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Дуня Здоуч.

Мужчины: Юлиан Эберхард, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Харальд Леммерер, Патрик Якоб, Давид Коматц.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.