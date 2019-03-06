Арнд Пайффер: "Хауке и Балдауф – идиоты"

Призер Олимпийских игр по биатлону Арнд Пайффер прокомментировал ситуацию с австрийскими лыжниками Максом Хауке и Домиником Балдауфом, которые признались в использовании допинга.

– Для меня они идиоты, которые ставят под сомнение весь наш спорт, – цитирует Пайффера Bild. – Я был шокирован, что подобное снова происходит, особенно в Австрии. Сначала Турин-2006, Йоханнес Дюр и Харальд Вурм, теперь это.

С другой стороны, шумиха вокруг скандала и сам факт расследования вселяют в меня уверенность, что спорт будет более прозрачен. Впрочем, я не верю, что нам когда-либо объяснят ситуацию с Сочи-2014.