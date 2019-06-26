ARD: сына бывшего вице-президента IBU подозревают в сотрудничестве с немецкой допинговой клиникой

Как утверждает телеканал ARD, итальянский биатлонист Даниэль Ташлер подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой немецкого врача Марка Шмидта. Сейчас следствие проводит расследование, чтобы установить степень участия Ташлера-младшего в допинговом скандале: по одной из версий он только пользовался услугами Шмидта, по другой помогал врачу с поиском новых клиентов.

Даниэль Ташлер – сын бывшего вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера и брат жены австрийского лыжника Йоханнеса Дюра.

В 2016 году Ташлер был дисквалифицирован на два года за применение допинга, а его отец был уволен из IBU и оштрафован, поскольку именно он связался со знаменитым допинговым доктором Микеле Феррари с просьбой предоставить его сыну запрещенные вещества.

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