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Смольский: «Стойка за 19 секунд — это хорошее время стрельбы. Пока это мой предел, но работаем дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске рассказал о работе над скорострельностью и сборе в Альпах.

«Оценю эту гонку на 9 из 10. Промах помешал поставить себе максимальную оценку. Пока не знаю, в чём причина, возможно, коварный подход, который сыграл свою роль. Гонка неплохая и интересная, а трасса быстрая и динамичная. Все отлично. Я не самый быстрый стрелок в команде, поэтому мне есть куда расти, но стойка за 19 секунд — это хорошее время стрельбы и, главное, качественное. Пока это мой предел, но работаем дальше.

Сборы в Альпах в этом сезоне мне было несложно организовать, помогала наша Белорусская федерация биатлона и министерство спорта. Помощников у меня много, и от меня требуется лишь упорно тренироваться», — цитирует Vprognoze.ru Смольского.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Антон Смольский
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