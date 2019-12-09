Антон Шипулин: «За свой флаг нужно биться до конца»

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин прокомментировал решение ВАДА по санкциям в отношении России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

«Сегодняшнее решение ВАДА, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба «чистых» спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.

Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 — никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал.

У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца", — написал Шипулин в Instagram.

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