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Допинг

Антон Шипулин: «За свой флаг нужно биться до конца»

18:16

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин прокомментировал решение ВАДА по санкциям в отношении России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

9&nbsp;декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и&nbsp;Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по&nbsp;российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в&nbsp;конце года.Санкции ВАДА. Кто виноват и что делать

«Сегодняшнее решение ВАДА, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба «чистых» спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.

Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 — никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал.

У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца", — написал Шипулин в Instagram.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

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https://www.instagram.com/p/B52yTAvCE71/

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