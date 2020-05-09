Антон Шипулин: «С утра обзванивал ветеранов округа. Хотелось каждого лично поздравить»

Известный российский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, что обзвонил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с юбилеем Победы.

«Сегодня с самого утра обзванивал ветеранов Великой Отечественной войны в своем округе, — написал Шипулин в Instagram. - Хотелось каждого из них лично поздравить с этим великим, священным праздником — Днем Победы. Хотелось каждому из них сказать «спасибо».

Знаете, когда позвонил Владимиру Ивановичу Архипову из Серова, даже не сразу понял, что с ветераном разговариваю. Голос на том конце провода был такой бодрый, веселый, будто молодой человек ответил мне. Владимир Иванович узнал меня, говорит, следил за моими гонками в биатлоне. Кстати, сам он в прошлом профессиональный волейболист. Несмотря на солидный возраст Владимир Иванович спорт не оставляет и сейчас — каждое утро делает зарядку. Говорит, жену тоже привлекает к занятиям спортом. Вот это я понимаю! Договорились с Владимиром Ивановичем, что обязательно встретимся, как только закончится пандемия. Приеду в Серов, выпьем чаю, пообщаемся. Правда, Владимир Иванович предложил выпить не только чаю, но и чего покрепче. Проговорили с Владимиром Ивановичем, наверное, полчаса не меньше, и на душе, знаете, так тепло сразу стало. Очень жду нашей встречи.

Да, сегодня 9 Мая проходит не так, как мы привыкли. Нет широких и торжественных парадов, многокилометровых колонн «Бессмертного полка». Но ни что не заставит нас забыть о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. 9 Мая — это история каждой семьи, это гордость и это память, которую нам передали наши отцы и матери, а мы обязаны передать своим детям. Память о той кровопролитной войне необходимо пронести сквозь года, чтобы никогда наш мир больше не погрузился в пучину крови, страданий и потерь. Это великий урок. Наши ветераны сражались за наши жизни, за мирное небо над нашими головами, за нашу возможность быть счастливыми и любить. Поздравляю от всего сердца всех нас с великим Днем Победы!"