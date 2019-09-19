Антон Шипулин решил половину зарплаты отдавать ветеранам. Достойно
Бывший член сборной России по биатлону Антон Шипулин, который стал депутатом Государственной Думы, рассказал, что планирует отдавать половину зарплаты на благотворительные цели.
— Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета Ветеранов своего избирательного округа, — написал Шипулин в Instagram.
Добрый день, дорогие друзья! Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив — ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета Ветеранов своего избирательного округа. Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел страницу — @shipulin.174 где буду выкладывать свою новую политическую историю. Подписывайтесь ? Всем добра и здоровья!