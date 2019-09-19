Антон Шипулин решил половину зарплаты отдавать ветеранам. Достойно

Бывший член сборной России по биатлону Антон Шипулин, который стал депутатом Государственной Думы, рассказал, что планирует отдавать половину зарплаты на благотворительные цели.

— Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета Ветеранов своего избирательного округа, — написал Шипулин в Instagram.