Антон Шипулин: "Пришел Мазе в Норвегию – его боготворят. У них со спортсменами установились чуть ли не родственные связи. Так и должно быть"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" высказался о том, какие должны быть тренерские отношения. О привел в пример тренера пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада Зигфрида Мазе.

– Посмотрите на Зигфрида Мазе. Когда он тренировал Фуркада, у них были прекрасные отношения. Пришел Мазе в Норвегию – его боготворят. У них со спортсменами установились чуть ли не родственные связи. Так и должно быть. (Владимир Иванов)

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