Антон Шипулин: "Логинов почувствовал вкус уверенности и навяжет борьбу"

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин подвел итоги сезона-2018/19. По итогам Кубка мира Александр Логинов занял в общем зачете второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Бе. На чемпионате мира-2019 россияне взяли два серебра и бронзу.

– Скажу честно, сезон неоднозначный, – цитирует kalashnikov.media Шипулина. – Но я порадовался чемпионату мира. Все-таки три медали для нынешнего состава – это очень хороший результат. Когда мы виделись с Димой Губерниевым перед чемпионатом мира в Красноярске, он меня спросил: "Как думаешь, сколько медалей будет?". Я ответил: "Ну, я надеюсь, что будет три медали". Он говорит: "Оптимистично!". И я рад, что мое предсказание в какой-то мере сбылось.

Да, нет золотых, но есть серебряные медали. И бронзовая в эстафете на вес золота. Мы все помним медаль Екатерины Юрловой-Перхт, насколько тяжело и неожиданно она досталась сборной России. И мне, и многим казалось, что еще 500 метров, и Катя способна выиграть золотую медаль. Медаль бронзовая эстафетная выиграна не самым лучшим составом: ребята молодцы, собрались и доказали всем. Мы не могли сильнейшими составами на протяжении многих лет завоевать медали, а здесь не очень сильным, никто в этот состав особо не верил, а они завоевали медаль. Насколько нам важная медаль Логинова в спринте, хотя я знаю, что у него не очень хорошо ехали лыжи, тем не менее он отстрелялся очень хорошо и приехал к серебряной медали. Поэтому по чемпионату мира у меня вопросов нет.

Логинов на протяжении всего сезона на кубках показывал очень хорошую стабильную скорость, стрельбу и результат. Я уверен, что он почувствовал этот вкус уверенности в этом году, так же как и Бе. Надеюсь, что он в следующем навяжет борьбу своим ближайшим конкурентам.