Антон Шипулин: "Хованцев разрывается на такую большую команду"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" высказался в адрес главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. По его мнению, Хованцев - хороший специалист, у него правильные мысли, интересный подход.

– У нынешней сборной вы видите потенциал для роста?

– Хованцев – хороший мужик и специалист. При этом мне кажется, что он просто разрывается на такую большую команду. Я общался с ним, у Анатолия Николаевича правильные мысли, интересный подход. Но когда такое количество спортсменов в сборной, плюс еще женская команда – это тяжеловато.

Думаю, не помешал бы еще хороший связующий между спортсменами и тренерами. Ведь общение – это очень важный фактор. Спортсмен должен верить в тренера, а тренер в спортсмена, иначе о результате речи даже идти не может. (Владимир Иванов)

Полностью интервью с Шипулиным – в ближайшее время