Антон Шипулин: "Если бы не закончил, то мог оказаться в том же положении, что и Фуркад"

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, с какими чувствами следил за соревнованиями прошедшего сезона.

– Когда смотрел гонки, особенно на чемпионате мира, проскакивала мысль: "Есть еще желание, можно было еще побегать". Но не больше, – сказал Шипулин в интервью Калашников Media. – Я не успел еще соскучиться по лыжам и биатлону. Ловил себя последние 2-3 недели на том, что вроде бы уже прошло достаточно времени. Но нет такого чувства и желания.

Посмотрел насколько тяжело Фуркаду, он сильно мучается в свете последнего сезона. Просто поставил себя на его место, понимаю что скорее всего у меня сейчас было бы такое же самочувствие, если не хуже. Я был бы в таком же положении. И хорошо, что сейчас закончил. Зачем обманывать себя, зрителей, болельщиков, которые в тебя верят, если ты сам не готов и если у тебя нет определенной мотивации?

25 декабря 2018 года 31-летний Шипулин объявил о завершении своих выступлений. В качестве причины такого шага он указал недавние допинговые разбирательства и его отстранение от Олимпиады в Пхенчхане.

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