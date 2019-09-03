Антон Шипулин: «Для меня было огромной честью биться с Ханеволдом на одной трассе»

Бывший биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram назвал смерть Халварда Ханеволда огромной утратой для мирового биатлона. Знаменитый норвежец умер сегодня в возрасте 49 лет.

— Я глубоко подавлен известием о смерти Халварда Ханеволда, — написал Шипулин. — Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010-м году, для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром.