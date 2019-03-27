Антон Шипулин: "Цветков вполне мог бы пробежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" выразил мнение, что Максим Цветков мог принять участие в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Напомним, что россияне завоевали три медали и заняли 7-е место в общем зачете.

– Самое яркое воспоминание от чемпионата мира в Хохфильцене – эстафетная победа. Прошло всего два года, но из той четверки в Эстерсунде не бежал никто. Не кажется странным?

– У Бабикова спад, но комментировать это я не могу, потому что мы давно не общались, и я просто не в теме. А вот Макс, считаю, вполне мог пробежать эстафету в Эстерсунде. Я заходил к нему, видел, что к чемпионату он подошел в хорошей форме. Думаю, ему могли бы дать шанс отобраться, например, по контрольным тренировкам. Тем более эстафетную команду он, на моей памяти, не подводил никогда. Но тренерский штаб принял другое решение, не мне его комментировать.

– Когда спортсмен из топа резко опускается до уровня Кубка IBU, это его ошибка или все-таки вина тренерского штаба?

– Вину на кого-то одного перекладывать нельзя. Виноваты все.

– В чем не прав спортсмен?

– Возьмем Александра Логинова. Он понимал, что ему подготовка не подходит. Говорил об этом, спокойно обсуждал с тренерским штабом. При этом на вкатке, где мы тренировались вместе, видел у него супермотивацию. Он вставал в 6 утра и выходил на зарядку. Причем на такую, что ее вполне можно считать первой тренировкой. А после занятий легко мог пойти в зал и доработать. Это профессионализм.

Некоторые же либо ленятся, либо перекладывают всю ответственность на другого, слепо выполняя все, что говорит тренер. Есть спортсмены, которые уверены, что с ними работают не так – и просто молча обижаются. Так тоже нельзя. Не может же кто-то интуитивно прочувствовать твое самочувствие. Вот мы опять подошли к проблеме коммуникации. Диалог должен быть всегда. (Владимир Иванов)

Полностью интервью с Шипулиным – в ближайшее время