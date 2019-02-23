Антон Бабиков: "Запасные места в сборной на ЧМ правильнее отдавать молодым спортсменам. Мне уже трудно впитывать"

Чемпион мира-2017 Антон Бабиков заявил, что планирует поехать на этап Кубка IBU в Отепя. 27-летний спортсмен добавил, что запасные места в сборной на чемпионате мира правильнее отдавать молодым биатлонистам.

- Думаю, что поеду в Отепя на Кубок IBU, - приводит слова Бабикова сайт канала "Матч ТВ". - Там уже будет решать руководство, кого они повезут на чемпионат мира. Ехать запасным - седьмым-восьмым человеком… Если я буду нужен команде, то, конечно, поеду. Но обычно такие места правильнее отдавать молодым спортсменам, которые будут набираться опыта, смотреть на все, впитывать. Мне уже трудно впитывать.

Я думаю, что тренеры, руководство и я будем делать так, чтобы было выгоднее всем. От меня мало что зависит. Я просто постараюсь набрать оптимальную форму хотя бы в конце сезона. Сегодня на трассе чувствовал, что все нормально, я могу работать. Просто не хватало какого-то скольжения.

Напомним, Бабиков занял 17-е место в спринте на чемпионате Европы в Минске.

Все о биатлоне - здесь