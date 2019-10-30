Антон Бабиков: «Во время подписания контракта с СБР нас стали откровенно травить и строить какие-то невероятные домыслы»

Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором отметил, что скандальная история заключения контрактов между биатлонистами и СБР изначально должна была стать спокойным разговором.

— Вы не жалеете о том, что этим летом ввязались в историю с контрактами между СБР и спортсменами? Что вам конкретно дал этот скандал?

— Поймите, мы не собирались создавать оппозицию или ставить ультиматумы. Это была попытка просто поговорить с руководством федерации. Но к сожалению, это вылилось в медийное пространство и все стали преподносить это как какую-то войну. На самом деле, мы просто не состыковались: спортсмены на тренировках, у руководства тоже много работы. Нужно было спокойно сесть и все обсудить. Когда мы пообщались с федерацией, нам сказали: напишите, чего вы хотите. Мы написали письмо, которое в итоге тоже вылилось в прессу.

— То есть вы не хотели делать эту историю публичной?

— Конечно, нет. Спортсмены дали свои комментарии, только когда нас стали откровенно травить и строить какие-то невероятные домыслы. Я поражался, когда это читал. Но в целом, я считаю, в коллективе нужно всегда спокойно садиться и разговаривать. Не должно быть никаких посторонних людей и мнений.

— Почему вы сначала подписали контракт, а потом только стали говорить, что вас в нем что-то не устраивает?

— Поймите, контракт с федерацией никогда не был каким-то жестким трудовым договором. Мы же не просто, как говорил мой товарищ по команде, пришли на биржу труда. Вопросы по контракту были заданы сразу, но нас попросили: давайте мы сначала уладим формальности, а потом все это обсудим. (Наталья Марьянчик)

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