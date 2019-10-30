Антон Бабиков: «У меня нет отношений с Губерниевым»
17:30
Российский биатлонист Антон Бабиков — о комментаторе Дмитрии Губерниеве.
— Какие у вас сейчас отношения с комментатором Дмитрием Губерниевым?
— У нас нет отношений: у него своя работа, у меня — своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет.
— Но если по ходу сезона будет повод, вы придете к нему на передачу? Дадите интервью?
— Начнется сезон — а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был. (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Антона Бабикова — здесь.
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