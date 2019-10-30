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Антон Бабиков: «У меня нет отношений с Губерниевым»

17:30
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Российский биатлонист Антон Бабиков — о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

— Какие у вас сейчас отношения с комментатором Дмитрием Губерниевым?

— У нас нет отношений: у него своя работа, у меня — своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет.

— Но если по ходу сезона будет повод, вы придете к нему на передачу? Дадите интервью?

— Начнется сезон — а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Антона Бабикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/babikov-o-gubernieve-i-shipuline-o-chem-govorit-glavnyy-molchun-rossiyskogo-biatlona-1604884/

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