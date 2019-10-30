Антон Бабиков: «У меня нет отношений с Губерниевым»

Российский биатлонист Антон Бабиков — о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

— Какие у вас сейчас отношения с комментатором Дмитрием Губерниевым?

— У нас нет отношений: у него своя работа, у меня — своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет.

— Но если по ходу сезона будет повод, вы придете к нему на передачу? Дадите интервью?

— Начнется сезон — а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Антона Бабикова — здесь.