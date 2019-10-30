Антон Бабиков: «Не должен даже ставиться такой выбор: ехать или не ехать тебе на Олимпиаду»

Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что что не хотел бы больше выступать в нейтральном статусе на Олимпиадах, как это было в Пхенчхане-2018.

— Вы были одним из немногих россиян, кто выступал в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Пхенчхане. Что вам дал этот опыт? Или вы вообще жалеете, что согласились туда ехать?

— Даже если я жалею, все равно определенный опыт был получен. Очень хочется, чтобы таких историй больше никогда не было. Не должны становиться крайними люди, которые не имеют вообще никаких нарушений. у. Я очень надеюсь, что такого больше никогда не будет. Хотя судя по тому, что происходит сейчас, все возможно...

— Татьяну Акимову этот опыт Пхенчхана, видимо, надломил настолько, что она с тех пор вообще не выступала.

— Зато сейчас она мама, и я думаю, что это прекрасно. Кто знает, может, без этого надрыва после Пхенчхана она не ушла бы в декрет, и сейчас рядом с ней не было бы прекрасного маленького человека.

— Судя по всему, вы в курсе событий вокруг данных из Московской лаборатории и возможных проблем с допуском на Олимпиаду?

— После всего, через что мы прошли, меня это уже сильно не волнует. Я видел, как наши ребята готовились к Пхенчхану, а потом раз: и они никуда не едут! При этом тогда еще не было такого потока информации, как сейчас, и вообще ничего не было понятно. А потом мы приехали на Олимпиаду и оказалось, что есть виды спорта, где люди в принципе не знают, что кого-то отстранили. Мне задавали вопросы, например, почему у нас нет символики. Как будто русские просто так взяли и не приехали. (Наталья Марьянчик)

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